Скільки коштує сало, свинина і курка в Києві: Як у столиці змінилася ціна на м'ясо
Ціни на м'ясо у Києві продовжують змінюватися. За даними продавців на найбільшому оптовому ринку в Україні – київському ринку "Столичний", яловичина та телятина подорожчали на 10-20 гривень за кілограм. Антрекотик коштує 225 гривень, лопаточка – 245, задня частина – 260. Вирізка та каре коштують 700 та 300 гривень відповідно.
Свинина, навпаки, подешевшала. Задня частина та стегно коштують 150 гривень за кілограм, лопатка – від 150-160. Загалом ціна на свинину в районі 180-190 гривень за кілограм, пише "Апостроф".
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Сало тримається в ціні в середньому за 200 гривень за кілограм.
Ціни на курку теж знизилися. За ціле курча просять від 150 гривень за кілограм, філе куряче – 195 гривень, гомілка – 130 гривень.
Як обрати якісне м'ясо
Продавчині "Столичного" дали поради, як обрати дійсно якісне м'ясо.
- Шматок м'яса має бути свіжим. Свіже м'ясо має приємний запах, без сторонніх запахів.
- Шматок м'яса має бути м'яким. Притисніть пальчиком до м'яса. Якщо воно м'яке, то воно свіже.
- Колір м'яса має бути однорідним, без плям та прожилок.
Важливо пам'ятати, що ціни на м'ясо можуть змінюватися в залежності від сезону, попиту та інших факторів.
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