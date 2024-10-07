Скільки коштує земля в Україні: вартість гектара в одній з областей б'є рекорди

В Україні ціна на землю визначається не лише якістю ґрунту, але й відстанню від кордону з Росією. Чим далі від країни-агресора, тим вища вартість гектара. Найдорожча земля знаходиться в одній із західних областей країни.

За інформацією opendatabot, найбільша вартість землі спостерігається в Івано-Франківській області, де за гектар просять у середньому 134,2 тис. грн. Для порівняння, в Київській області ціна одного гектара становить 78,5 тис. грн, у Полтавській – 61,2 тис. грн. У Львівській області вартість одного гектара сягає 67,6 тис. грн, а у Волинській – 66,6 тис. грн.

До вторгнення РФ у лютому 2022 року щотижневі обсяги продажу землі складали близько 10 тисяч гектарів, проте зараз цей показник знизився вчетверо – до 2,5 тисяч гектарів на тиждень. Загалом, на кінець жовтня було продано 289 тисяч гектарів, що становить менше ніж 1% від загальної площі сільськогосподарських угідь країни, яка дорівнює 42,4 мільйони гектарів.

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Ціни на землю в Україні. Джерело: opendatabot Ціни на землю в Україні. Джерело: opendatabot

За весь період функціонування ринку землі середня ціна за гектар склала приблизно 37 тисяч гривень. У перший місяць після відновлення ринку в травні 2022 року вартість піднялася до 43 тисяч гривень за гектар.

Ціна на землю сільськогосподарського призначення не може бути нижчою за її нормативно-грошову оцінку, і це обмеження діятиме до 2030 року. Даний показник розраховується на основі капіталізованого рентного доходу з ділянки, що залежить від її розміру та характеристик ґрунту. Найвища вартість за 1 гектар раніше спостерігалася в центральних областях країни, але через проблеми з безпекою тепер найдорожчі земельні ділянки знаходяться на заході України.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, який податок повинні сплатити власники землі у 2024 році.

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