Скількох українців можуть мобілізувати до ЗСУ: в Міноборони назвали кількість придатних

Під час мобілізації в Україні повістки можуть вручити всім військовозобовʼязаним громадянам від 18 до 60 років. 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який зобовʼязав чоловіків та жінок оновити свої військово-облікові дані. Так, з тих українців, котрі вже це зробили, до призову придатні мільйон та сто тисяч.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі Армія TV. За його словами, серед військовозобовʼязаних, призовників та резервістів додаток "Резерв+" має популярність.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", – сказав Дмитро Лазуткін.

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Він зауважив, що в Україні вже оновили свої дані близько 2,3 мільйона людей, тоді як через "Резерв+"– 1,78 млн громадян.

"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", – додав він.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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