Скільки часу генератор може працювати без перерви

В умовах відсутності централізованого електропостачання генератор стає незамінним помічником. Він може бути як резервним джерелом живлення, так і основним для будинку, дачі або підприємства. Про це пише Факти.

Скільки ж часу може безперервно працювати генератор?

Відповідь на це питання залежить від його типу та режиму експлуатації.

Стаціонарні генератори:

Ці моделі призначені для тривалої роботи без вимкнення.

Мають вбудовану систему охолодження та датчики, які контролюють роботу агрегату, запобігаючи його перегріванню.

Завдяки цьому вони можуть працювати практично безперервно.

Портативні генератори:

Портативні генератори, які зараз масово використовуються в Україні через віялові відключення, мають обмежений час безперервної роботи.

Щоб такий пристрій працював довго, необхідно:

Регулярно проводити техобслуговування.



Не перевантажувати генератор.

Під час постійної роботи протягом кількох годин пристрій може перегріватися і навіть виходити з ладу.

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Рекомендований режим роботи для портативних генераторів:

Запуск на 2-4 години.

Перерва для охолодження двигуна.

Перевірка рівня мастила та палива.

Огляд генератора на наявність протікань.

Час безперервної роботи портативних генераторів:

Бензинові генератори:

За 100% навантаження: 7-8 годин .

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За 50% навантаження: до 12-14 годин .

. Дизельні генератори:

Прості моделі: понад 10 годин .

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Якісні моделі високої потужності: понад добу.

Важливо!

Не заправляйте генератор під час роботи! Це небезпечно через нагрівання корпусу і ризик загоряння палива.

Максимальні порогові значення часу роботи не означають, що генератор можна експлуатувати безперервно.

Краще періодично вимикати апарат, щоб дати йому охолонути.

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