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Соціум

Скільки часу генератор може працювати без перерви

Ціхоцька Марія

Скільки часу генератор може працювати без перерви
Генератором потрібно користувати правильно

В умовах відсутності централізованого електропостачання генератор стає незамінним помічником. Він може бути як резервним джерелом живлення, так і основним для будинку, дачі або підприємства. Про це пише Факти.

Скільки ж часу може безперервно працювати генератор?

Відповідь на це питання залежить від його типу та режиму експлуатації.

Стаціонарні генератори:

  • Ці моделі призначені для тривалої роботи без вимкнення.
  • Мають вбудовану систему охолодження та датчики, які контролюють роботу агрегату, запобігаючи його перегріванню.
  • Завдяки цьому вони можуть працювати практично безперервно.

Портативні генератори:

  • Портативні генератори, які зараз масово використовуються в Україні через віялові відключення, мають обмежений час безперервної роботи.
  • Щоб такий пристрій працював довго, необхідно:
    • Регулярно проводити техобслуговування.
    • Не перевантажувати генератор.
  • Під час постійної роботи протягом кількох годин пристрій може перегріватися і навіть виходити з ладу.

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Рекомендований режим роботи для портативних генераторів:

  • Запуск на 2-4 години.
  • Перерва для охолодження двигуна.
  • Перевірка рівня мастила та палива.
  • Огляд генератора на наявність протікань.

Час безперервної роботи портативних генераторів:

  • Бензинові генератори:
    • За 100% навантаження: 7-8 годин.
    • За 50% навантаження: до 12-14 годин.
  • Дизельні генератори:
    • Прості моделі: понад 10 годин.
    • Якісні моделі високої потужності: понад добу.

Важливо!

  • Не заправляйте генератор під час роботи! Це небезпечно через нагрівання корпусу і ризик загоряння палива.
  • Максимальні порогові значення часу роботи не означають, що генератор можна експлуатувати безперервно.
  • Краще періодично вимикати апарат, щоб дати йому охолонути.

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