Скільки часу генератор може працювати без перерви
В умовах відсутності централізованого електропостачання генератор стає незамінним помічником. Він може бути як резервним джерелом живлення, так і основним для будинку, дачі або підприємства. Про це пише Факти.
Скільки ж часу може безперервно працювати генератор?
Відповідь на це питання залежить від його типу та режиму експлуатації.
Стаціонарні генератори:
- Ці моделі призначені для тривалої роботи без вимкнення.
- Мають вбудовану систему охолодження та датчики, які контролюють роботу агрегату, запобігаючи його перегріванню.
- Завдяки цьому вони можуть працювати практично безперервно.
Портативні генератори:
- Портативні генератори, які зараз масово використовуються в Україні через віялові відключення, мають обмежений час безперервної роботи.
- Щоб такий пристрій працював довго, необхідно:
- Регулярно проводити техобслуговування.
- Не перевантажувати генератор.
- Під час постійної роботи протягом кількох годин пристрій може перегріватися і навіть виходити з ладу.
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Рекомендований режим роботи для портативних генераторів:
- Запуск на 2-4 години.
- Перерва для охолодження двигуна.
- Перевірка рівня мастила та палива.
- Огляд генератора на наявність протікань.
Час безперервної роботи портативних генераторів:
- Бензинові генератори:
- За 100% навантаження: 7-8 годин.
- За 50% навантаження: до 12-14 годин.
- Дизельні генератори:
- Прості моделі: понад 10 годин.
- Якісні моделі високої потужності: понад добу.
Важливо!
- Не заправляйте генератор під час роботи! Це небезпечно через нагрівання корпусу і ризик загоряння палива.
- Максимальні порогові значення часу роботи не означають, що генератор можна експлуатувати безперервно.
- Краще періодично вимикати апарат, щоб дати йому охолонути.
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