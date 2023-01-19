'Радше нагадує самогубство': ЗСУ показали невдалу спробу росіян наступати на Запорізькому напрямку (відео)

У Генштабі Збройних сил України показали невдалу спробу російських окупантів напасти на Запорізькому напрямку. Українські військові відбили напад та ліквідували близько 30 ворогів.

Окрім цього були знищені три танки росіян. Відео з ліквідацією окупантів опублікували на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Давно анонсований російськими пропагандистами "наступ" 58-ї армії ворога на запорізькому напрямку тільки зменшує кількість його особового складу та техніки. Низька підготовка та взаємодія між підрозділами противника радше нагадує самогубство, ніж наступальні дії", – йдеться у повідомленні.

По відео можна оцінити наступальні дії загарбників на позиції Сил оборони у Запорізькій області.

"В результаті тільки цієї ворожої атаки підтверджено знищення трьох танків противника та близько 30 окупантів ліквідованими та пораненими", – додали українські військові.

На кадрах видно, як наші захисники знищують ворожу техніку та живу силу противника. Точний час та місце ліквідації окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що військовослужбовці 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго у взаємодії з дружнім підрозділом допомогли ліквідувати групу російських військ у Луганській області. Окупантів було виявлено завдяки аеророзвідці.

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