'Скорее напоминает самоубийство': ВСУ показали неудачную попытку россиян наступать на Запорожском направлении (видео)

В Генштабе Вооруженных сил Украины показали неудачную попытку российских оккупантов напасть на Запорожском направлении. Украинские военные отразили нападение и ликвидировали около 30 врагов.

Кроме этого, были уничтожены три танка россиян. Видео с ликвидацией оккупантов опубликовали на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Давно анонсированное российскими пропагандистами "наступление" 58-й армии врага на запорожском направлении только уменьшает количество его личного состава и техники. Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия", – говорится в сообщении.

Видео дня

По видео можно оценить наступательные действия захватчиков на позиции сил обороны в Запорожской области.

"В результате только этой вражеской атаки подтверждено уничтожение трех танков противника и около 30 оккупантов ликвидированными и ранеными", – добавили украинские военные.

На кадрах видно, как наши защитники уничтожают вражескую технику и живую силу противника. Точное время и место ликвидации оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, что военнослужащие 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго во взаимодействии с дружественным подразделением помогли ликвидировать группу российских войск в Луганской области. Оккупанты были обнаружены благодаря аэроразведке.

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