Скуповувати долари чи ні: експерт поділився, на чому краще заробляти зараз

Наразі українці спостерігають незначні коливання валютного курсу, але середній курс на рік закладено на рівні 45 гривень за долар. Експерти вважають, що в таких умовах купівля американської валюти є менш вигідною, ніж інвестування в облігації внутрішніх державних позик.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для Oboz.ua підкреслив, що "рік може завершитись на курсі 46 гривень за долар, а можливо й трохи вище". Тому, якщо просто зберігати валюту вдома або на депозиті під 5% річних, прибуток не перевищить 10%. У той час як інвестиції в ОВДП можуть принести 16-17% чистими.

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"Інвестування в ОВДП буде більш вигідним, оскільки валюта дасть лише 10% у гривневому еквіваленті, а ОВДП принесуть чистими 16%. Тому рекомендація для українців на 2025 рік така. Що станеться у 2026 році — на сьогоднішній день ніхто не може передбачити", – зазначив Пендзин.

Він також зазначив, що найближчим часом українці не повинні очікувати різких змін на валютному ринку.

"Все буде досить стабільно", – резюмував економіст.

Раніше ми розповідали, чому обміняти 50 та 100 доларів в Україні стало проблематично.

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