Солодкі грінки з черствих пасок: як приготувати

Якщо у вас залишилися паски після великодніх свят, не спішіть їх викидати, навіть якщо вони зачерствіли. Натомість спробуйте кілька варіантів, як перетворити засохлий хліб на смачну страву.

Для початку спробуйте порізати пасочку на шматочки та підсушити їх у тостері, чи в бутербродниці. Підійде й духовка. Ви отримаєте солодкі сухарики до чаю.

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А ще можна змастити скибочки паски вершковим маслом, покласти між ними слайс твердого сиру та підігріти у бутербродниці до золотистої скоринки. Усередині такий бутерброд буде м'яким та тягучим, а зверху хрустким.

А от кухарі сайту "Це смак" пропонують підсмажити скибочки з паски на пательні, аби отримати солодкі грінки.

Для цього поріжте пасочку на скибки.Збийте яйце зі 100 мл молока (можна додати щіпку солі, або столову ложку цукру). Розігрійте на сковороді вершкове масло. Вмочіть шматочки пасок у збиті з молоком яйця та викладіть на гарячу пательню. Обсмажте з двох сторін по кілька хвилин. Перекладіть грінки на тарілку, вистелену паперовими рушниками.За бажанням, можете присипати цукровою пудрою.

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