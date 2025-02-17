Слідкуйте за самопочуттям, очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 18 лютого

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що викликає у деяких людей головний біль, втому та підвищений рівень стресу. Геомагнітна активність оцінюється за шкалою від 0 до 9 за так званим планетарним К-індексом. Якщо його значення перевищує 5, це свідчить про сильну магнітну бурю.

18 лютого прогнозується середня магнітна буря з К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC).

Прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки сонячна активність регулярно оновлюється. Вчені переглядають дані кожні три години, тому рекомендується слідкувати за актуальними змінами.

Магнітні бурі є наслідком сонячних спалахів, що спричиняють викид великої кількості заряджених частинок. Досягнувши Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення. Коливання з К-індексом до 4 зазвичай не впливають на людей, однак магнітні бурі від рівня 5 і вище можуть спричиняти збої у роботі супутників, мобільного зв’язку та радіочастот, а також впливати на здоров’я. При особливо потужних бурях з К-індексом 7 або 8 можна навіть спостерігати полярні сяйва.

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Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, рекомендується дотримуватися здорового режиму дня, повноцінно відпочивати та вживати збалансовану їжу. Варто уникати гострих, жирних та солоних продуктів, обмежити алкоголь і каву. Корисно пити трав’яні чаї та достатню кількість води, а також проводити більше часу на свіжому повітрі, уникаючи при цьому прямих сонячних променів. Помірна фізична активність допоможе покращити загальний стан і додати енергії. Важливо також уникати стресових ситуацій і конфліктів.

Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки. Контрастний душ зранку допоможе збадьоритися, а тепла ванна ввечері – розслабитися та зняти напругу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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