Наступні дні несуть неприємності трьом знакам зодіаку

Після божевілля повного Місяця на порядку денному буде момент споглядання та роздумів. Поява спадаючого Місяця, з 15 по 20 березня, змусить відчути порожнечу.

Ситуація підштовхне три знаки зодіаку навести порядок у житті. Астрологи розповіли, кому варто готуватися до неприємностей.

Телець

Вам доведеться озброїтися терпінням, щоб протистояти суворості спадаючого Місяця. Цей період збігається з надлишком стресу, від якого Тельцям буде важко повністю позбутися. Це накопичення пригнічених емоцій випливе на поверхню, і рано чи пізно знаку доведеться зіткнутися з цим.

Тельцям доведеться уникати будь-яких дискусій, пов'язаних з муками, з оточуючими або партнером. Це тільки погіршить ситуацію. Вони не відновлять контроль над ситуацією до 20 березня. Відтоді все повернеться на круги своя.

Лев

Періоди поганого стану формують вас і дозволяють надати сенсу існуванню. Вони з часом роблять вас сильнішими. Попри неспокійні часи, ви завжди знайдете спосіб залишатися позитивним. Хіба це не та внутрішня сила, яка дозволяє вам приборкати своїх демонів?

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Ваш девіз протягом цього періоду: "Краще дивитися на речі в перспективі, ніж плакати над своєю долею". Це буде складно з особистої та професійної точки зору, але не панікуйте, все приходить у свій час, тому хто вміє чекати!

Козеріг

Всесвіт радить відпустити і не сприймати все як завдання, яке потрібно виконати. Не ставте перед собою неймовірно високих цілей. Вам буде корисно відступити від цих принципів, коли березневий Місяць спадає.

Найближчими днями спокій і чуйність будуть піддані випробуванню. Медитація стане найкращим союзником, щоб не загубитися у вирі негативних емоцій у цей період. Зло має властивість роз'їдати душу і послаблювати дух. Озбройтеся вірою в цю справу і все буде добре.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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