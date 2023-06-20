"Зламаєте" свою енергетику: Чому не можна брати та дивитись у чуже дзеркало

Чому не можна брати і дивитись у чуже дзеркало

Багато з нас чули про різноманітні забобони, пов'язані з дзеркалами. Чи випадково виникли ці забобони і заборони? Пропонуємо дізнатись, чому вважається неприпустимим дивитись у чуже дзеркало.

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Давні повір'я стверджують, що дзеркало відображає не лише зовнішній вигляд, а й нашу внутрішню енергію. Таким чином, використання дзеркала, що належить іншій людині, може призвести не лише до відображення нашого зовнішнього вигляду, а й до взаємодії з енергією цієї людини. Це може мати негативні наслідки, такі як притягнення негараздів або втрата особистої енергії.

Ще одним аргументом проти використання чужого дзеркала є порушення особистої сфери іншої людини. Дзеркало є особистим предметом, який може відображати не тільки фізичну присутність, а й емоційний стан людини. Тому, використовуючи чуже дзеркало, ми вдираємось у приватність іншої особи, порушуємо її кордони і можемо привернути небажану увагу.

Також існує упередження про те, що дзеркало може зберігати енергетичний відбиток попереднього власника. Якщо ця людина переживала негативні емоції або була жертвою стресу, то під час використання її дзеркала ми можемо перенести цю негативну енергію на себе. Це може призвести до проблем у житті, нещастя та невдач.

Також існує повір'я, що дзеркало може бути порталом до паралельних світів або залучати небажаних духів. Використовуючи дзеркало іншої людини, ми можемо не тільки відкрити такий портал, а й привернути небажаних гостей у наше життя.

Необхідно пам'ятати, що кожен предмет, включаючи дзеркало, має свою енергетичну силу та призначення. Використання дзеркала, яке належить іншій людині, порушує природний енергетичний баланс цього предмета та вносить невизначеність у наше життя. Це може призвести до некоординованості та проблем у відносинах з оточуючими людьми.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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