Випадково зачепив рій шершнів: на Полтавщині комахи вбили чоловіка

У п'ятницю, 25 серпня, у селі Братешки Решетилівської громади Полтавського району шершні вбили 57-річного чоловіка. Це сталося вранці близько 10:30.

Про це повідомило видання "Кримінал".Зазначили, що за інформацією джерел видання, загиблий виконував роботи по очищенню залізничних колій від трави та кущів. Після чого випадково зачепив рій шершнів.

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Від численних укусів комах чоловікові стало зле. На жаль, медики не змогли врятувати постраждалого, йшлося в повідомленні.

На спецлінію "102" лікарі повідомили про смерть 57-річного чоловіка. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Своєю чергою правоохоронці встановлюють усі обставини нещасного випадку, наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Наголосимо, що в отруті шершнів містяться біогенні аміни, які можуть спричинити алергічну реакцію, при потраплянні в кров людини. Симптоми: підвищена температура, озноб, слабкість, блювання. В алергіків може з'явитися кропивниця, сверблячки по всьому тілу, судоми та анафілактичний шок.

Нагадаємо, у 35-річної мешканки США Ешлі Саммерс стався набряк мозку після того, як вона у спеку випила два літри води за 20 хвилин.

У дівчини було зневоднення, і вона ніяк не могла напитися. Тому одна за одною випила чотири пляшки води. Згодом у неї запаморочилося в голові, й вона почала жалітися на біль.

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