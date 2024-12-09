Слухання щодо фінансових порушень 'Манчестер Сіті' завершено: очікується вердикт

Резонансне слухання щодо 115 порушень фінансових правил Прем’єр-ліги, які інкримінують "Манчестер Сіті", офіційно завершено. Заключні аргументи сторін було представлено в п’ятницю, що є важливим етапом у справі, яка може суттєво вплинути на англійський футбол.

Ключові деталі справи

Початок і тривалість: Слухання розпочалося 16 вересня в Лондонському центрі вирішення спорів. Процес відбувався в умовах конфіденційності, а минулого тижня сторони представили свої останні аргументи.

Слухання розпочалося 16 вересня в Лондонському центрі вирішення спорів. Процес відбувався в умовах конфіденційності, а минулого тижня сторони представили свої останні аргументи. Звинувачення та претензії: Неправильна фінансова звітність з 2009-10 по 2017-18 роки. Неподання повної інформації про зарплати колишнього тренера Роберто Манчіні (2009-13). Недекларування виплат гравцям (2010-16). Відмова співпрацювати зі слідством (2018-23).

Оновлені звинувачення: Початкові 115 пунктів звинувачень було розширено до 130 через адміністративні коригування.

Можливі наслідки

Якщо "Манчестер Сіті" визнають винним, їм можуть загрожувати суворі санкції, зокрема:

Фінансові штрафи: Значні грошові стягнення. Зняття очок: Зменшення кількості очок у турнірній таблиці, що може вплинути на їхні позиції. Виліт із ліги: У найгіршому випадку, клуб може бути виключено з Прем’єр-ліги.

"Манчестер Сіті" категорично заперечує всі звинувачення. Водночас обидві сторони, ймовірно, подадуть апеляцію на будь-яке рішення, що може відтягнути остаточний вердикт до кінця наступного сезону.

Контекст і реакція

Розслідування розпочалося після публікації зламаних документів у німецьких медіа. Витрати на юридичний супровід справи є колосальними, що викликає занепокоєння серед інших клубів Прем’єр-ліги.

"Манчестер Сіті" домінує в англійському футболі, вигравши чотири чемпіонські титули поспіль. Однак ця справа кидає тінь на їхні досягнення, залишаючи клуб та його прихильників у стані невизначеності.

Що далі

Триманна панель суддів розгляне докази та винесе вердикт у найближчі місяці. Обидві сторони — представники Прем’єр-ліги на чолі з Адамом Льюїсом KC та адвокат "Манчестер Сіті" лорд Паннік — очікують на рішення.

Очікування майбутнього

Завершення слухань є прогресом, але тривалий процес апеляцій може продовжити невизначеність для "Манчестер Сіті" та Прем’єр-ліги. Чи змінить ця справа розклад сил в англійському футболі, покаже час.

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