Смерть відомого бразильського серфінгіста потрапила на відео – він був зіркою фільму 'Скажені пси'

6 січня загинув зірка фільму "Скажені пси", відомий бразильський серфінгіст Марсіо Фрейре. Йому було 47 років.

Фрейре загинув, катаючись на хвилях біля центрального узбережжя Португалії. Його загибель потрапила на відео.

Як повідомляє видання MSN, посилаючись на заяву Португальського національного морського управління, Марсіо займався серфінгом на буксирі. Це техніка, коли серферів затягують у гігантські хвилі за допомогою плавзасобів.

Співробітники служби надзвичайних ситуацій дістали Фрейра з води на водних мотоциклах та змогли повернути його на сушу, але всі спроби повернути його до життя були марними.

"Рятувальники встановили, що у постраждалого зупинилася серцево-дихальна система, одразу почали реанімаційні дії на піску. Після кількох спроб переломити ситуацію не вдалося", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Фрейре отримав прізвисько "Скажений пес" після перемоги над величезною хвилею "Щелепи" на Гаваях у 2016 році.

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