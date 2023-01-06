Смерть известного бразильского серфингиста попала на видео – он был звездой фильма 'Бешеные псы'

6 января погиб звезда фильма "Бешеные псы", известный бразильский серфингист Марсио Фрейре. Ему было 47 лет.

Фрейре погиб, катаясь на волнах у центрального побережья Португалии. Его гибель попала на видео.

Как сообщает издание MSN, ссылаясь на заявление Португальского национального морского управления, Марсио занимался серфингом на буксире. Это техника, когда серферы затягивают в гигантские волны с помощью плавсредств.

Видео дня

Сотрудники службы чрезвычайных ситуаций извлекли Фрейра из воды на водных мотоциклах и смогли вернуть его на сушу, но все попытки вернуть его к жизни были тщетными.

"Спасатели установили, что у пострадавшего остановилась сердечно-дыхательная система, сразу начали реанимационные действия на песке. После нескольких попыток переломить ситуацию не удалось", – говорится в сообщении.

Напомним, Фрейре получил прозвище "Бешеный пес" после победы над огромной волной "Челюсти" на Гавайях в 2016 году.

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