Снайперська пара ССО ліквідувала чотирьох окупантів на одному з напрямків спостереження (відео)

Снайперська пара Сил спеціальних операцій відпрацювала по противнику. Вони отримали наказ висунутись в одному з напрямків для спостереження.

Про це повідомили в Telegram-каналі ССО. Там зауважили, що окупанти лягали один за одним.

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"Попередньо було відомо, що противник планує наступ у зазначеному районі. З радіоперехоплення стало зрозумілим, що ворог поінформований про можливу роботу наших снайперів, проте фраза "попереджений – озброєний", цього разу не спрацювала", – йдеться у повідомленні.

Українські снайпери ліквідували одного з двох виявлених російських солдатів. Після цього ворогу на допомогу підійшли ще двоє бійців. У підсумку чотири трупи окупантів прикрасили ландшафт на одному з наших оборонних рубежів.

Нагадаємо, що Збройні Сили Україні робитимуть усе можливе, аби російська війна закінчилася вже цього року. Проте закінчення війни залежить не лише від України.

Керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

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