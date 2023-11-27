Снайпери ССО за добу ліквідували 10 окупантів та їхню САУ 'Гіацинт-С' (відео)

Бійці Сил Спеціальних операцій ЗСУ під час боїв на Лиманському та на Купʼянському напрямках провели кілька спеціальних операцій зі знищення ворога та його техніки.

Зокрема, на Лиманському відрізку за добу воїни ССО ліквідували 10 окупантів. Ворога нищили снайпери.

Читайте також: Поблизу Джанкоя в Криму атакована військова частина: в окупантів мінус ППО, РЛС та особовий склад (відео)

"У результаті успішної роботи снайперів 3-го окремого полку лише за одну добу ліквідовано 10 одиниць живої сили противника", – повідомили у Телеграм-каналі ССО.

А на Купʼянському напрямку бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по ворожій САУ 2С5 "Гіацинт-С".

"Оператори 3-го полку ССО виявили позицію самохідної артилерійської установки 2С5 "Гіацинт-С" на Купʼянському напрямку. Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували вогонь HIMARS підрозділу Сил оборони", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці "Азову" знищили одразу чотири комплекси окупантів "Муром" вартістю 200 тисяч доларів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!