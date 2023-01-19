Снайпери ЗСУ показали, як знищують окупантів біля Бахмуту (відео через приціл)

Українські захисники показали, як працюють снайпери на Бахмутському напрямку. Вони проявляють справжній професіоналізм та сталеву витримку.

Відео роботи снайперів показала 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу у Facebook. Вони працюють під час будь-яких погодних умов та наближають перемогу України у війні.

"Сталева витримка і професіоналізм – працюють снайпери 28-ої омбр. Хоч люті морози та буйні вітри і ускладнюють роботу, проте наші лицарі продовжують ефективно знищувати російських окупантів", – йдеться в дописі.

Як знищують ворога на Бахмутському напрямку

Також 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу у Facebook показала, як бійці тримають вогневий контроль на Бахмутському напрямку. Так, мінометники 28-ої омбр працюють невпинно, аби звідусіль випалити противника.

"Кожен їхній постріл – це потенційно зірваний ворожий штурм та врятоване життя побратимів. Тому лицарі діють чітко і б'ють точно", – йдеться у повідомленні.

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу показала, як мінометники знищують росіян на Бахмутському напрямку

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу показала, як мінометники знищують росіян на Бахмутському напрямку

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу показала, як мінометники знищують росіян на Бахмутському напрямку

28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу показала, як мінометники знищують росіян на Бахмутському напрямку

28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу показала, як мінометники знищують росіян на Бахмутському напрямку

28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу показала, як мінометники знищують росіян на Бахмутському напрямку

28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу показала, як мінометники знищують росіян на Бахмутському напрямку

28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу показала, як мінометники знищують росіян на Бахмутському напрямку

28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу показала, як мінометники знищують росіян на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов прокоментував ймовірність військового вторгнення у 2023 році з боку Білорусі. На його думку, нам варто побоюватись інших реальних речей.

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