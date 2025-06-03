Знятого з обліку військовозобовʼязаного оголосили в розшук: як діяти

Територіальні центри комплектування (ТЦК) мають право оголосити в розшук навіть тих громадян, які були зняті з військового обліку, якщо виявлено порушення обов’язків, пов’язаних із цим обліком. У таких випадках людині доведеться особисто з’явитися до ТЦК, щоб урегулювати ситуацію, зокрема питання розшуку та можливого накладення штрафу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Любов Костюк. Вона наголосила, що зняття з військового обліку не означає повного звільнення від військових обов’язків. Це лише тимчасовий статус, який не позбавляє громадянина зобов’язання підтримувати актуальність військово-облікових даних, проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) чи інформувати ТЦК про зміну місця проживання.

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Таким чином, оголошення в розшук особи, що формально знята з обліку, може бути юридично обґрунтованим — усе залежить від конкретних обставин. За словами адвокатки, вирішити це питання дистанційно не вийде: без особистого візиту до ТЦК зняти розшук і уникнути штрафу не вдасться.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних першочергово підлягатиме мобілізації у червні.

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