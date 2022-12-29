Зігріє холодними вечорами: як обрати якісний та теплий плед

М'який, комфортний плед – уособлення домашнього затишку та тепла, стильна та цікава прикраса спальні або вітальні. У нього приємно загортатися холодними зимовими вечорами, поринаючи в атмосферу спокою, безтурботності та романтики. У цій статті ми поговоримо про те, як правильно вибрати плед.

Кожна тканина, з якої виготовляється домашній текстиль, має унікальні властивості, і їх необхідно враховувати при виборі. Теплота, повітропроникність, м'якість, гіпоалергенність, яскравість кольору – в залежності від призначення ці характеристики будуть різні.

Моделі із вовни

Текстиль із вовни – найбільш популярний варіант для дому: він теплий, довговічний, екологічний і простий у догляді (його можна випрати у звичайній пральній машині в делікатному режимі). Однак натуральний матеріал погано піддається фарбуванню, тому вибір обмежується природними кольорами – сірий, білий, чорний, коричневий, бежевий.

Для домашнього текстилю використовується шерсть різних тварин, у своїй кожна сировину має особливості.

Вовна вівці. Найдешевший і тому найпопулярніший матеріал у цій категорії. Пледи з вовни овець досить теплі і не колючі, їх легко доглядати. Такі моделі можна вибрати для вкривання вночі у міжсезоння, а також вони чудово зігріють на терасі або балконі прохолодним літнім вечором.

Мериносова шерсть. Меринос – це особлива порода овець із дуже тонкою вовною. Текстиль з цього матеріалу виходить легшим, м'яким та еластичним. Він чудово зберігає комфортну для тіла температуру в будь-яких умовах, при цьому добре дихає та швидко сохне. Ще одна перевага – на відміну від вовни овець будь-якої іншої породи, мериносова не електризується.

Кашемір. Цей матеріал виготовляється з ніжного пуху кашмірських кіз: він неймовірно тонкий, легкий, дуже теплий і приємний на дотик. Пледи з кашеміру – справжня окраса інтер'єру: вони виглядають не тільки затишно, але і розкішно. Однак ці моделі коштують недешево, при цьому вимагають вкрай дбайливого відношення – найтонший матеріал легко пошкодити, а чистити його потрібно гранично акуратно.

Вовна верблюда. Найтепліший з усіх вовняних матеріалів, який зігріває будь-якого морозу, при цьому він досить легкий і м'який. Текстиль із верблюжої вовни – відмінний вибір для зими: він цілком може замінити важку ковдру. Щоправда, такі моделі досить однакові: оскільки цю тканину практично неможливо пофарбувати, вона доступна лише у натуральній бежево-коричневій гамі.

Вовна альпака. Дуже міцний, щільний та теплий матеріал, який підходить для зими та холодного міжсезоння. Вовна альпака має унікальний склад, який кардинально відрізняється від овечого та козячого пуху: у цьому екзотичному матеріалі ніколи не з'являються пилові кліщі та міль. Пледи з альпака представлені в широкій палітрі кольорів: більше 20 натуральних відтінків.

Пам'ятайте, що натуральна шерсть може викликати алергію: для людей із чутливою шкірою та маленьких дітей вибирайте моделі з мериносу та альпака – останні підходять навіть для новонароджених.

Інші матеріали натурального походження

Крім шерсті, у виробництві текстилю використовуються й інші природні матеріали рослинного та тваринного походження. Вони відрізняються екологічністю, високою якістю та гіпоалергенністю, тому такі моделі відмінно підходять навіть для кімнати дитини. На які тканини звернути увагу?

Бавовна. Моделі з бавовни відрізняються багатством фактур, принтів і відтінків, тому підібрати плед, що підходить до дизайну вашої кімнати, не важко. Бавовняні варіанти практично не гріють, але добре дихають і добре відводять вологу. Цей матеріал стане чудовим вибором на літо: він з легкістю замінить ковдру на ліжку.

Бамбук. Менш різноманітний матеріал, ніж бавовна: фактура у нього буває або рівномірно гладка, або трохи ворсиста, хоча палітра кольорів у нього теж досить широка. За властивостями бамбуковий текстиль схожий на бавовняний: легкий, дихаючий, практично не теплий, простий у догляді (підходить для прання). До того ж бамбук абсолютно не електризується.

Шовк. Розкішний, гладкий, приємний на дотик, проте досить дорогий матеріал. Плед із шовку стане чудовою прикрасою інтер'єру: він виглядає неймовірно естетично та незвичайно. Шовкові моделі також підходять для використання як ковдри в жарку пору року.

Штучні тканини

Текстиль зі штучних матеріалів коштує значно дешевше за своїх натуральних "колег", і до того ж відрізняється великою різноманітністю забарвлень і насиченістю фарб. З яких синтетичних тканин виробляють такі моделі?

Фліс. Найбільш популярний варіант: зовні флісові пледи схожі на натуральні вовняні, тільки тонші та легші за вагою. Такі моделі компактно складаються, чудово зігрівають і швидко сохнуть (наприклад, після дощу), що робить їх чудовим варіантом для відкритих приміщень на вулиці або заміських поїздок.

Акрил. Найбільш бюджетний матеріал із усіх можливих. Одна з ключових переваг такої тканини в тому, що вона легко піддається забарвленню: відтінки виходять яскраві, вони не вигорають і не вицвітають навіть після багатьох прань. Акрилові моделі гіпоалергенні та прості у догляді, вони міцні та легкі, але не надто теплі – такий варіант більше підійде для прохолодного літа чи теплого міжсезоння.

Штучне хутро. Екологічний і "гуманний" аналог натурального хутра – штучний: пледи з цього матеріалу виглядають не менш стильно і так само приємні на дотик, проте набагато міцніші і зносостійкі. Як декор такий текстиль виглядає розкішно і богемно.

Віскоза. Ця тканина за своїми властивостями близька до натуральних: вона чудово дихає, добре відводить вологу та тактильно приємна за рахунок своєї гладкої шовковистої фактури. Однак плед з віскози практично не зберігає тепло, вимагає дбайливого відношення та швидко зношується. Цей варіант не надто функціональний і більше підходить для декору приміщення.

Головний недолік всіх пледів зі штучних матеріалів – електризація: під час догляду за такими моделями потрібно використовувати засоби, що знімають статичну електрику.

Пледи із сумішевих тканин

У виробництві сумішевих моделей використовується комбінація синтетичних та натуральних волокон: це додає готовому текстилю переваги обох матеріалів. Плед може бути виготовлений з наступних тканин:

бавовна + акрил: тепла, дихаюча, зносостійка;

бавовна + шерсть: м'яка і дуже тепла;

мохер (вовна + акрил): довговічний та міцний;

бавовна + віскоза: дуже міцна і приємна на дотик.

Ваш вибір безпосередньо залежить від температури повітря у вашому будинку. У сухому приміщенні з хорошим опаленням, де навіть у зимові морози ви ходите в майці або в тонкому халаті, ідеально себе проявляють пледи з акрилу. Але тут не все так просто. Також варто враховувати товщину і щільність виробу, адже від цих параметрів залежать їх здатності зігрівати. Щільний масивний плед із акрилу стане справжньою паличкою-виручалочкою у суворі морози. У той же час тонкий та невагомий аксесуар із тонкої акрилової пряжі подарує приємне тепло у міжсезоння.

Фліс та мікрофібра краще вбирають тепло і швидко висихають. Під ними завжди комфортно і немає ефекту "парової лазні". Всі аксесуари можна прати в машині при щадному режимі. Вони не мнуться, а тому прасування виключається. Також всі матеріали підходять алергікам і не будуть з'їдені міллю. Відмінне придбання не лише для зими, а й для цілорічного використання.

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