Солоні та хрусткі огірки на зиму, які не треба закатувати: бабусин рецепт
Літо – час для консервації, це знають всі "порядні домогосподині". Особливо зараз актуально готувати солоні огірки на зиму.
Якщо ви не любите консервувати, а солоні огірки любите, пропонуємо швидких "бабусин рецепт", як заготувати солоних хрустких огірків, які не треба закатувати під кришки.
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Складові на одну трилітрову банку:
- Кілограм свіжих огірків
- літр води
- 3 столові ложки солі
- 2-3 зубчики часнику
- гілочка свіжого кропу з суцвіттям
- чайна ложка чорного перцю (зерна)
- чайна ложка насіння гірчиці
- два листки хрону
Як готувати:
Огірки добре промийте, якщо вони великі, переріжте впоперек. Якщо огірки невеликі, можна залишити їх цілими.У помиті та стерилізовані банки на низ вкладіть кріп та листя хрону й часник. У великій каструлі з'єднайте воду і сіль. Додайте чорний перець та насіння гірчиці. Добре перемішайте.
Перекладіть огірки в банки, а зверзу залийте розсолом. Закрийте банку щільно капроновою кришкою і поставте у темне та прохолодне місце на 24 години. Потім банки з огірками треба перенести у кладову, чи погріб, де вони зберігатимуться до зими.
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