Сонце та багато вологи: правила висадки гладіолусів

Гладіолуси належать до сімейства Ірисових. Це красива квітка на довгому квітконосі. Квітнути гладіолуси починають з кінця липня до початку осені.

Як обрати цибулини

Для висаджування беріть цибулини діаметром 2-4 см з денцем 3-7 мм, незморщеним та блискучим.

Підготовка цибулини

Перед висадкою зніміть з цибулини лушпиння та огляньте на наявність шкідників і хвороб. Ранки обробіть зеленкою. Покладіть цибулини у тепле місце та очікуйте появи паростків. Перед самою висадкою замочіть цибулини в концентрованому розчині марганцівки на 20-25 хвилин – це вбереже від хвороб та шкідників.

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Висадка цибулини

Садити цибулини слід навесні при температурі ґрунту мінімум 13 градусів. Для безперервного цвітіння робіть висадку кожні 10 днів.

Цибулину висаджуйте у добре дренований ґрунт на сонячне місце. Ямки робіть глибиною 15-25 см, на дно насипайте пісок. Відстань між великими цибулинами – 10-15 см, середніми –10 см, маленькими – 3-7 см.

Догляд

Поливайте квіти 1-2 рази на тиждень, зробивши невелику траншею навколо гладіолуса – туди і лийте воду.

Удобрюйте кілька разів: після сходження та появи 2-3 листків, потім після появи 5-6 листків та в кінці липня – на початку серпня.

Коли зрізати

Відрахуйте від низу рослини п'ять листків і вставте стерильний ніж в стебло, через листя. Проверніть стебло рукою і витягніть. Робіть це ввечері або рано-вранці.

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