Солом'яний Дідух: як сплести українську різдвяну прикрасу своїми руками

Зараз як ніколи українці плекають традиції власного народу і намагаються відбудувати шлях до звичаїв та символів предків. На зимові свята наші прабаби та прадіди проводили багато обрядів та прикрашали оселі, кожна річ, кожна прикмета та традиція мали свій символізм. Одним із основних символів різдвяних свят є дідух. У дохристиянські часи він був втіленням бога Коляди та символом пам'яті про предків. Дідух виготовлявся улітку з першого або останнього снопа і мав відповідне ритуальне значення, пов’язане або з початком збору врожаю, або із його закінченням. Як легко виготовити дідуха в домашніх умовах розповіла Мар’яна, майстриня зі Львову.

Як сплести дідух своїми руками

Відео з майстер-класу Мар’яна опублікувала в TikTok. За словами майстрині, для створення дідуха необхідно обрати найкращу пшеницю. Якщо ви придбали пересушені колоски, їх потрібно відмочити близько 15 хвилин у гарячій воді – це дозволить їм стати еластичними і не ламатися при плетінні. Для одного пучка необхідно обрати 7 колосків, що символізують 7 днів тижня, можна обрати овес або льон. Далі необхідно обмотати пучок джутом або кольоровою ниткою. Таких пучків необхідно створити 12 штук. Далі необхідно сформувати рівні майбутнього дідуха.

Як сплести дідух своїми руками

"На першому рівні у нас один пучок, далі примотуємо три пучки, після цього буде рівень з чотирьох пучків, і ще один рівень з чотирьох пучків. Так у нас утворюється ніби деревце", – зазначає Мар’яна.

Після того як всі рівні ви змотали ниткою чи джгутом, необхідно сформувати усьому снопу "ноги", їх має бути три. Їх так само необхідно обмотати джгутом або ниткою і дідух готовий.

Варто зазначити, що в різних регіонах дідухи мали свою кількість пучків та ніг. За однією з версій, дідух мав привертути урожайний рік, в цьому випадку в головний пучок збиралося 30 колосків, що дорівнювали дням у місяці. Усього в такому дідуху мало бути 12 пучків, що символізували рік. "Ніг" мало бути 4, вони символізували 4 пори року.

Також прийнято додавати до обраної основної трави лікарські зілля з легким запахом. Вони не лише прикрасять дідух, а й допоможуть зробити його корисним, а його запах – ще приємнішим. Снопи також декорують сплетеними стрічками та квітами, прикрашають польовими рослинами.

Стояти дідух вдома має до Водохреща, зазвичай його розміщують на покуті, але навіть потім викидати на смітник його не варто. Після закінчення всіх різдвяних свят, після 19-го січня дідуха виносять з оселі, оббивають колоски, які потім висаджують весною, а сам дідух спалюють. Є традиція в деяких селах Рівненщини, що дідуха виносять на город, пташки обдзьобують зерно, а сам дідух спалюють.

Нагадаємо, незабаром українці відзначатимуть Різдво Христове – свято, яке заведено відзначати з родиною та близькими людьми. Різдву передує Святвечір, до якого потрібно приготувати 12 пісних страв.

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