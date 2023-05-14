Сусіди-садівники позаздрять: який простий спосіб допоможе збільшити врожаї

Кожен садівник-городник мріє, аби його посіви та грядки зростали швидше та гарно плодили. Час від часу саджанці овочів, ягід, кущі малини й смородини та й плодові дерева треба підживлювати, аби мати гарні врожаї.

Якщо ви не любите користуватися хімічними засобами або магазинними добривами, можна спробувати підручні засоби. Наприклад, йод. Звичайно для великих ділянок його не накупишся, а от якщо ваші врожаї ростуть на невеличких грядках, можна спробувати цей засіб.

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Телеграм-канал "Дача. Сад та город" пише, що йод підходить для таких рослин як: томат, огірок, баклажан, перець, полуниця, капуста".

"Цікаво, що овочі після такої підгодівлі будуть не тільки швидше рости, але і будуть солодшими на смак. А також йод буде працювати як засіб для профілактики та лікування фітофторозу. Крім того, йод і перекис для кімнатних квітів також підходять. На літр води вам знадобиться 1 мл перекису. Однак перед поливом варто позбутися від жовтого листя", – йдеться у повідомленні.

Для рослин потрібне співвідношення йоду 0,1 мг на 1 кг ґрунту. Перевищувати вміст йоду не можна, інакше він стане отрутою.

Для кімнатних рослин йод підходить для фікуса та спатифілума.

Раніше досвідчені городники пояснили, чому листя огірків жовтіє та сохне, а також дали поради, як з цим боротися.

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