Співробітники ТЦК мають право мобілізувати військовозобов’язаних без поліції – Клименко

Співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мають право проводити мобілізаційні заходи самостійно, без супроводу Національної поліції. "ТЦК мають усі необхідні повноваження для перевірки документів громадян. Однак вони часто звертаються до Нацполіції з офіційними запитами щодо супроводу під час мобілізаційних заходів".

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Головне завдання правоохоронців — забезпечення громадського порядку та дотримання законних прав громадян. Міністр визнав, що раніше траплялися випадки перевищення повноважень під час мобілізаційних заходів, однак ці інциденти мали одиничний характер.Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна.

"В останні тижні подібних ситуацій не було. Військова служба правопорядку та військове командування працюють над запобіганням можливим порушенням," — підкреслив він.

Клименко вважає, що ТЦК можуть проводити мобілізаційні заходи без підтримки поліції: "Необхідно враховувати специфіку кожного регіону та можливості місцевих підрозділів ТЦК. Однак, на мою думку, вони здатні виконувати свої функції самостійно."

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