Соціальна пенсія за віком: що отримають українці, яким не вистачає стажу

Хто з українців може одержати соціальну пенсію за віком без необхідного стажу

Починаючи з 1 січня 2023 року, для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно мати принаймні 30 років страхового стажу. Цей процес буде тривати до 2028 року, коли для отримання пенсії у 60 років знадобиться не менше 35 років стажу.

Особи, яким не вистачає необхідного стажу для пенсії, можуть отримувати соціальну пенсію за віком. Ця пенсія призначається згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1098 із затвердженням Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не мають права на пенсійну виплату.

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Щоб отримати таку допомогу, необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем прописки або фактичного проживання.

Розмір соціальної пенсії за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців, враховуючи майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід сім'ї.

Проте, не всі пенсіонери, яким не вистачає стажу для пенсії, мають право на отримання тимчасової допомоги від держави. Наприклад, допомога не призначається, якщо середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за попередні пів року перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, або якщо особа вже отримує пенсію або іншу допомогу, працює або має додаткові джерела доходу. Також, наявність додаткового житла або автомобіля може вплинути на призначення допомоги. Однак, у випадках, коли у сім'ї є людина з інвалідністю, може бути призначена допомога, навіть якщо є певні обмеження.

Для призначення тимчасової допомоги особам, які не мають достатнього пенсійного стажу, необхідно надати до органу соціального захисту населення такі документи:

заяву;

паспорт;

довідку про страховий стаж від Пенсійного фонду України;

декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців;

копію рішення про призначення опікуна (якщо це стосується).

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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