Зовсім не цвістимуть: садівники назвали популярну помилку, яка шкодить гортензіям

Те, як садівники доглядають за кущами гортензії восени, сильно впливає на те, наскільки добре вони будуть цвісти наступного року. Це включає в себе те, чи вони цвітуть великими – чи, можливо, взагалі не дадуть квітів.

Експерти назвали помилку, яку ніколи не слід виконувати восени, інакше гортензія взагалі не зацвіте. Про це повідомляє Express.co.uk.

Незалежно від того, вирощуєте ви чудові волотисті гортензії, чи класичні гортензії з ворсом, ніколи не слід проводити обрізку восени. Гортензії поділяються на дві категорії: ті, які цвітуть на старій деревині, і інші, які цвітуть на новій деревині.

Читайте також: Садівники назвали найкращий час для висадки гортензії

Ті, що цвітуть на старій деревині, краще обрізати лише влітку, а ті, що цвітуть на новій деревині, лише навесні. Осіннє обрізання може видалити квіткові бруньки на наступний рік.

Крім того, обрізка в невідповідний час може призвести до зменшення цвітіння або навіть повної відсутності квітів наступного року. Ділянки рослини з "мертвими стеблами" не можна видаляти, адже це призведе до зимових травм.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!