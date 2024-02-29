Спалили два 'Гради' одночасно: епічне відео

Вражаючий ролик шириться мережею – українські дрони протягом однієї атаки з повітря знищили одразу дві російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Це хоч і не суперсучасні, а ще радянські РСЗВ, але вони дуже потужні і можуть завдати серйозної і непоправної шкоди – зокрема, "Гради" регулярно обстрілюють мирні українські міста та цивільні об’єкти.

Дивіться фото: Президентська бригада показала, як б'є ворога біля Авдіївки: потужні фото

Горить-палає – зверху споглядають!

Ефективну та ефектну операцію зі знищення одразу двох "Градів" спільно провели батальйон К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, бійці НГУ "Рубіж" плюс деякі особливі "корегувальники зверху ", яких поки що для широкого загалу називати не можна.

Раніше 47 ОМБр показала відео бойової роботи танку Abrams в Україні – це дуже потужно!