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Політика

Спартц запропонувала українцям змиритись із втратою територій: в МЗС України відповіли

Ціхоцька Марія

Спартц запропонувала українцям змиритись із втратою територій: в МЗС України відповіли
Спартц заявила, що ''не розуміє'', чому Україна наполягає на поверненні всіх своїх територій

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на гучні висловлювання американської конгресвумен Вікторії Спартц, яка в інтерв’ю припустила, що українцям варто змиритися з втратою тимчасово окупованих Росією територій. У згаданому інтерв’ю Спартц заявила, що "не розуміє", чому Україна наполягає на поверненні всіх своїх територій.

У відповідь речник МЗС України наголосив: "На відміну від Вікторії, всі наші землі були, є і залишаться українськими." Про це Тихий написав у соцмережі X.

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Окрім цього, Спартц закликала українців обрати нового президента, стверджуючи, що з чинним главою держави Володимиром Зеленським "вони втратять залишки країни" й не зможуть досягти миру.

Нагадаємо, Вікторія Спартц — перша конгресвумен США, народжена в Україні. Вона тривалий час підтримувала надання допомоги Києву, але згодом змінила свою позицію, проголосувавши проти нового пакета фінансової підтримки на суму $61 млрд.

Спартц пояснила, що насамперед керується інтересами США і вимагає, щоб у законопроект було включено питання безпеки на американсько-мексиканському кордоні.

Нагадаємо, Рубіо підтвердив порушення режиму енергетичного перемир’я Росією.

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