Врятує від застуди: рецепт імбирного лікеру

Shuba з нього вдома .

Інгредієнти:

Корінь імбиру свіжий – 60 г

Цукор – 150 г

Горілка – 2 склянки

Вода – 2 склянки

Лимон – 1 шт.

Ваніль, стручок – 1 шт.

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Спосіб приготування:

Корінь імбиру очистіть і наріжте його дрібними шматочками.

Ванільний стручок розріжте вздовж і розділіть його навпіл.

У каструлю покладіть цукор, додайте подрібнені імбир та ваніль, залийте водою. Доведіть до кипіння і проваріть після закипання близько 20-25 хвилин на повільному вогні до м‘якості імбиру.

Охолодіть.

Далі зніміть шкірку з лимона, поріжте і додайте в імбирну суміш.

Додайте горілку, перемішайте, накрийте каструлю кришкою і настоюйте добу.

Після цього процідіть рідину через марлю і розлийте по пляшках. Зберігайте в темному прохолодному місці.

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