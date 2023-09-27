Врятує від застуди: рецепт імбирного лікеру
Shuba з нього вдома .
Інгредієнти:
Корінь імбиру свіжий – 60 г
Цукор – 150 г
Горілка – 2 склянки
Вода – 2 склянки
Лимон – 1 шт.
Ваніль, стручок – 1 шт.
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Спосіб приготування:
Корінь імбиру очистіть і наріжте його дрібними шматочками.
Ванільний стручок розріжте вздовж і розділіть його навпіл.
У каструлю покладіть цукор, додайте подрібнені імбир та ваніль, залийте водою. Доведіть до кипіння і проваріть після закипання близько 20-25 хвилин на повільному вогні до м‘якості імбиру.
Охолодіть.
Далі зніміть шкірку з лимона, поріжте і додайте в імбирну суміш.
Додайте горілку, перемішайте, накрийте каструлю кришкою і настоюйте добу.
Після цього процідіть рідину через марлю і розлийте по пляшках. Зберігайте в темному прохолодному місці.
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