Фахівці розповіли, як позбутися неприємного запаху з холодильника народними способами

Запахи у холодильнику можуть бути неприємними. Також вони можуть впливати на продукти, зокрема ті почнуть швидше псуватися.

Про це повідомили в Pixel. Фахівці поділилися народними методами, які допоможуть просто та швидко позбутися проблеми неприємного запаху в холодильнику.

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Народні методи:

Оцет та вода:

Вимкніть холодильник і обробіть його стінки та полиці розчином з води та оцту. Цей засіб дезінфікує поверхні та розчиняє забруднення.

Вода та сода:

Замість оцту, ви можете використовувати соду для дезінфекції. Після обробки залиште холодильник відкритим до повного висихання.

Лимон:

Цей спосіб підійде, якщо вам не можна тимчасово вимкнути холодильник. Просто візьміть половину лимона та протріть полиці, а потім пройдіться сухою м'якою тканиною.

Активоване вугілля:

Потрібно роздрібнити активоване вугілля і насипати його в чашку. Потім поставте цю чашку на декілька днів в холодильник. Вугілля поглине неприємні запахи, але через деякий час потрібно буде замінити порошок на новий.

Дотримуючись цих порад, ви зможете швидко та ефективно позбутися неприємних запахів у своєму холодильнику, забезпечивши свіжість продуктів.

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