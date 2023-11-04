Спецпризначенці СБУ ліквідували 145 окупантів та більше сотні одиниць їхньої техніки (відео)

Бійцям підрозділу Центру спеціальних операцій "А" СБУ за тиждень вдалося ліквідувати 145 російських окупантів та значну кількість військової техніки ворога.

Зокрема, було знищено важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" та бойову машину підтримки танків "Термінатор". У пресслужбі СБУ показали відео роботи бійців ЦСО "А".

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Зазначається, що за останній тиждень уражено:

19 танків

12 ББМ

19 артсистем

РСЗВ

2 системи ППО

29 БпЛА

2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки

60 автомобілів

29 укріплень

два склади з БК

"Ще 145 окупантів вирушили на "концерт Кобзона"", – додали в СБУ.

Нагадаємо, днями поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

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