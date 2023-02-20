Спецпризначенці 'Гайдамаки' показали відео знищення ворожих позицій

Українські бійці влаштували засідку окупантам на одній з ділянок фронту. Як наслідок, російська армія недорахується частини бойовиків.

Вогневий наліт на ворога показали бійці окремого батальйону спеціального призначення "Гайдамаки". Ліквідація ворога була зняти з дрона.

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На кадрах можна побачити, як дрон зафіксував ворога у посадці серед засніженого поля. Там перебувала й ворожа військова техніка. Артилерія спецпризначенців відпрацювала на відмінно.

"Засадно-вогневий наліт на посадку ворога. Розвалили позиції і ліквідували орків. Коли уточнюються втрати ворога - ранок був успішний. Всім продуктивного дня, а ворогам смерті", – прокоментували це відео "Гайдамаки".

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