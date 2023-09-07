Спецпризначенці з 'Омеги' FPV-дронами знищили 'Тигр', 'Солнцепьок', 'Тюльпан' та танк окупантів (потужне відео)

Спецпризначенці другого загону Центру спеціальних призначень Національної гвардії України "Омега" на одному з напрямків фронту значно прорідили кількість ворожої техніки.

За допомогою FPV-дронів спецпризначенці ліквідували одразу чотири ворожі одиниці озброєння. Відео з'явилося на сторінці "Омеги" у Фейсбуці.

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На кадрах зафіксовано знищення:

російського танку

позашляховика багатоцільового призначення ББМ "Тигр"

важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок"

самохідного міномету калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан"

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.

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