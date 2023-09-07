Спецпризначенці з "Омеги" FPV-дронами знищили "Тигр", "Солнцепьок", "Тюльпан" та танк окупантів (потужне відео)
Спецпризначенці другого загону Центру спеціальних призначень Національної гвардії України "Омега" на одному з напрямків фронту значно прорідили кількість ворожої техніки.
За допомогою FPV-дронів спецпризначенці ліквідували одразу чотири ворожі одиниці озброєння. Відео з'явилося на сторінці "Омеги" у Фейсбуці.
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На кадрах зафіксовано знищення:
- російського танку
- позашляховика багатоцільового призначення ББМ "Тигр"
- важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок"
- самохідного міномету калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан"
Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.
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