Спецпризначенці показали полювання на "жирні" цілі ворога: знищили "Зоопарк-2" (відео)

Оператори Сили спеціальних операцій продовжують полювання на "жирні" цілі ворога. Зокрема було знищено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 "Зоопарк-2".

Ліквідація цілі відбулася на Донецькому напрямку. Відео показало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

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"На Донецькому напрямку, під час ведення аеророзвідки, підрозділ Сил спеціальних операцій виявив та переслідував радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 "Зоопарк-2", який постійно змінював позицію", – йдеться у повідомленні.

Після передачі координат розміщення контрбатарейного комплексу, одним з підрозділів Сил Оборони завдав вогневого ураження.

В результаті парк знищеної техніки противника поповнився ще на одну одиницю.

Нагадаємо, що 44-а артилерійська бригада ЗСУ показала, як нещадно знищує штурмові групи окупантів в Бахмуті.

Також бійці 110 Окремої механізованої бригади показали ведення бою на бронетранспортерах M-113 і YPR-765 на Бахмутському напрямку.

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