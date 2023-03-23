Спецпризначенці показали полювання на "жирні" цілі ворога: знищили "Зоопарк-2" (відео)
Оператори Сили спеціальних операцій продовжують полювання на "жирні" цілі ворога. Зокрема було знищено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 "Зоопарк-2".
Ліквідація цілі відбулася на Донецькому напрямку. Відео показало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.
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"На Донецькому напрямку, під час ведення аеророзвідки, підрозділ Сил спеціальних операцій виявив та переслідував радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 "Зоопарк-2", який постійно змінював позицію", – йдеться у повідомленні.
Після передачі координат розміщення контрбатарейного комплексу, одним з підрозділів Сил Оборони завдав вогневого ураження.
В результаті парк знищеної техніки противника поповнився ще на одну одиницю.
Нагадаємо, що 44-а артилерійська бригада ЗСУ показала, як нещадно знищує штурмові групи окупантів в Бахмуті.
Також бійці 110 Окремої механізованої бригади показали ведення бою на бронетранспортерах M-113 і YPR-765 на Бахмутському напрямку.
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