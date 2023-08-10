Одразу 5 косаток атакували яхту в Португалії: інцидент потрапив на відео

У Португалії зграя з п'яти косаток атакувала яхту Oxygene, що пливла до берегів Франції. Історією поділився досвідчений 70-річний яхтсмен Феп Філусерос.

За даними видання The Mirror, величезні косатки відірвали кермо яхти й морякам довелося передати сигнал лиха.

Феп Філусерос каже, що коли він плив біля узбережжя мису Вінсент у Португалії, прямуючи до Руайяна, Франція, його супроводжувала група косаток із п’яти осіб. Раптом зграя почала свою атаку. Він зняв це на відео.

За його словами, однак з косаток напала на кермо судна та ушкодила його за хвилину. Потім чоловік почув, як тріснув корпус човна.

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Феп Філусерос каже, що яхта плила на глибині води близько 25 метрів. Протягом 15 хвилин після інциденту рятувальний човен дістався до місця нападу, але навіть тоді косатки не припинили своїх атак. Вони кидалися на яхту та на буксирувальний човен, який рятував судно.

Моряк розповів, що чув вже історії, що косатки почали атакувати судна, тому обладнав яхту пристроями, які відлякують хижаків, однак напад був таким швидким, що він не встиг використати акустичні підводні "пінгери".

Феп сказав, що намагався зупинити двигун або дати задній хід, щоб зупинити атаку, але ні те, ні інше не спрацювало. Він сказав: "Кермо було зруйновано за одну хвилину та вирвано. Вони також завдали ударів по подвійному кілю човна. Загалом було п’ять косаток, але лише дві напали на човен".

"Я думаю, що це були молоді косатки.... Вони не були ні дорослими, ні малятами. Напад був не надто жорстоким. Човен рухався, він обертався, але не перекинувся. Якби косатки справді хотіли потопити човен, вони могли це легко зробити. Я не думаю, що це було їхнім наміром", – додав власник яхти.

Раніше вчені заявили, що косатки частіше нападають на човни та почали навчати цього своє потомство.

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