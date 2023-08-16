Одразу три одиниці російської техніки разом з екіпажами знищили воїни ССО (вибухове відео)

Бійці Сил Спеціальних операцій на одному з напрямків фронту ліквідували одразу три одиниці військової техніки російських загарбників. Знищено танк ворога, машину технічної підтримки та автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж "Житель".

Ліквідація ворожої техніки потрапила на відео, яке опубліковане у телеграм-каналі ССО. Зазначається, що під час атаки на машину технічної підтримки було ліквідовано і її екіпаж.

"Одразу три одиниці техніки противника знищили воїни 3-го полку ССО України у взаємодії з дружнім підрозділом Сил оборони. Серед спаленої ворожої техніки: автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель", машина технічної підтримки разом з особовим складом і танк", – прокоментували це відео воїни ССО.

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Довідково:

Р-330Ж "Житель" — російська радіоелектронна станція РЕБ (радіоелектронної боротьби), призначена для виявлення, ідентифікації та нейтралізації наземних і повітряних радіоелектронних засобів (РЕС). Вона може виявляти різні типи РЕС, включаючи радіостанції, радари та системи управління озброєнням. "Житель" може нейтралізувати РЕС, створюючи перешкоди в їхньому діапазоні частот.

"Житель" є дуже мобільною системою, яка може транспортуватися на різних транспортних засобах. Ця система РЕБ може бути використана для нейтралізації РЕС противника, що може зробити його вразливішим для атаки.

Деякі основні характеристики Р-330Ж "Житель":

Може виявляти різні типи РЕС, включаючи радіостанції, радари та системи управління озброєнням.

Може нейтралізувати РЕС, створюючи перешкоди в їхньому діапазоні частот.

Є дуже мобільною системою, яка може транспортуватися на різних транспортних засобах.

Днями бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.

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