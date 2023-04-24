Посеред тижня найпотужніша за весь місяць магнітна буря накриє Землю: як покращити самопочуття

Найпотужніша магнітна буря у квітні 2023 - календар магнітних бур та вплив на здоров'я - триденна магнітна буря у квітні

Посеред цього тижня Землю сколихне одна з найпотужніших магнітних бур за весь квітень. В цей час варто бути особливо обережними та потурбуватися про своє здоров'я.

Метеоудари мають негативний вплив на здоров'я людей, спричиняють збої роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликати полярні сяйва. Про це повідомляє Meteoagent.

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Особливо небезпечними датами будуть 26-28 квітня, коли потужність магнітних бур зросте до 6 балів. Наступні два дні виявляться досить спокійними, а спалахи попередньо фіксують у 2 бали. Тобто рівень небезпеки – низький.

Найпотужніша магнітна буря у квітні 2023 - календар магнітних бур та вплив на здоров'я

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Як справлятися з поганим самопочуттям під час магнітних бур

Магнітні бурі можуть спричинити погіршення самопочуття, викликати занепад сил, безсоння, головний біль, загострення хронічних захворювань, дратівливість.

В такі небезпечні дні варто бути особливо уважними за кермом та не ігнорувати проблеми зі здоров'ям, які у вас виникають. Можливо, навіть краще відкласти далекі поїздки, зустрічі чи емоційно важкі заходи.

Дотримуйтеся кількох правил, тоді негативний вплив від магнітних бур вас не зачепить:

1. Більше гуляйте на свіжому повітрі, особливо пішки. Але варто бути обережними з сонцем, тому в обідній період краще не перебувати під прямим сонячними променями.

2. Відмовтеся від важкої їжі та надавайте перевагу корисній, легкій.

3. Відмовтеся від шкідливих звичок (куріння, алкоголю).

4. Додайте до раціону більше чистої води, трав'яних чаїв, свіжих фруктів, овочів та ягід.

5. Уникайте підвищених фізичних і розумових навантажень, перевтоми, стресу.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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