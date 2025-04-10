Серед українців підвищився попит на вживані авто із США: які моделі найбільш популярні

У першому кварталі 2025 року в Україні було вперше зареєстровано 8984 вживаних легкових автомобілі зі США. Серед усіх ввезених машин найбільшу частку становили електрокари — 42% від загальної кількості.

За ними йдуть бензинові авто — 41%, гібриди склали 7%, а дизельні автомобілі та ті, що працюють на газобалонному обладнанні — по 5%.Про це повідомляє УкрАвтопром.

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Як зазначають в асоціації, середній вік цих автомобілів, які прибули до України з січня по березень, становить шість років.

У десятку найпопулярніших моделей американського виробництва, що пройшли першу реєстрацію в Україні, увійшли: Tesla Model Y (1176 авто), Tesla Model 3 (1119), Ford Escape (636), Jeep Cherokee (511), Nissan Rogue (446), Volkswagen Passat (413), Chevrolet Bolt (412), BMW X3 (384), BMW X5 (381) та Tesla Model S (360).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні з'явилися нові автомобільні номери.

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