Середньорічна температура в Україні може зрости на 2-4°C: у Міндовкілля вразили невтішним прогнозом

До кінця XXI століття середньорічна температура в Україні може піднятися на 2–4°C. Швидкість потепління в нашій країні майже втричі перевищує глобальні показники. Вже до 2040 року середня температура в країні може зрости ще на один градус.

До кінця століття цей показник може сягнути позначки у 2–4°C вище за нинішні значення. За словами Гринчук, такі зміни клімату призведуть до скорочення тривалості зимових періодів і зростання кількості посух. У нових умовах доведеться адаптуватися не лише людям, а й рослинам і тваринам, причому часу на це залишиться зовсім небагато. Про це розповіла міністерка захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з дослідженнями гідрометеорологів, за останні десятиліття темпи потепління в Україні майже втричі випереджають глобальні. Міністерка підкреслила, що Україна має різноманітні кліматичні зони, тому заходи з адаптації до змін клімату потрібно розробляти з урахуванням специфіки кожного регіону.

Експерти проєкту APENA 3, який допомагає впроваджувати європейські екологічні стандарти та протидіяти кліматичним викликам, вже оцінили обсяги та вартість адаптаційних заходів для трьох областей. Зокрема, на Львівщині необхідно реалізувати 168 заходів вартістю 273,7 мільйона євро. Для Миколаївщини передбачено 171 захід, що обійдеться у 155,7 мільйона євро. В Івано-Франківській області планується впровадити 158 заходів на суму 152,6 мільйона євро.

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Йдеться про впровадження систем раннього оповіщення, будівництво захисних інженерних споруд, розвиток мереж зрошення й дренажу, а також встановлення "розумних" електромереж. За словами Світлани Гринчук, підготовка відповідних документів для пілотних областей тривала близько трьох років, оскільки потребувала оновлення методик відповідно до останніх досягнень у міжнародній та європейській науці. Проте для інших регіонів цей процес планують значно пришвидшити — орієнтовно до кількох місяців.

Раніше кліматологиня Світлана Краковська зазначала, що за останні шістдесят років середньорічна температура в Україні зростала майже у 2,5 раза швидше, ніж у середньому по планеті. Україна навіть випереджає темпи потепління в Європі. Так, у період з 1961 по 2023 рік зростання температури в Україні становило 0,41°C за десятиліття, тоді як у Європі цей показник дорівнює 0,34°C.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли Україну накриють перші весняні грози.

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