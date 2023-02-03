США оголосили новий пакет допомоги на $2,2 млрд з ракетами більшої дальності

Сполучені Штати Америки офіційно надають черговий великий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить 2,2 мільярда доларів.

До пакету допомоги увійдуть протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси та звичайні ракети та ракети великої дальності для HIMARS. Про це повідомив кореспондент американського журналу Foreign Policy Джек Детч у Twitter.

"США надсилають Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів США, який включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси та звичайні ракети та ракети великої дальності для HIMARS", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що боєприпаси HIMARS, артилерійські снаряди, MRAP і Javelin мають надійти за кілька днів або тижнів. Згідно з даними Детча, повний список допомоги містить:

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

120-мм мінометні міни;

190 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами та відповідними боєприпасами для боротьби з безпілотниками;

181 мінно-вибухозахищена машина із захистом від засідок (MRAP);

250 протитанкових ракетних комплексів Javelin;

2 000 протитанкових ракет;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

боєприпаси для підриву;

дві зенітно-ракетні установки HAWK;

зенітні гармати та боєприпаси;

високоточні ракети.

Ймовірно, під високоточними ракетами маються на увазі раніше анонсовані в ЗМІ ракети GLSDB, які летять на 150 кілометрів. Вони можуть запускатися з установок HIMARS.

Детч уточнив, що засоби протиповітряної оборони та нижню половину списку потрібно закупити у виробників зброї, що може зайняти місяці.

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