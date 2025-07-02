Позики для УБД: як отримати та на що видають

Військовослужбовці Збройних сил України мають можливість отримати пільгову позику на придбання або зведення житла. Така фінансова допомога передбачена як для купівлі будинків, так і для їх будівництва, капітального ремонту чи реконструкції.

Також позика може бути використана для підключення об’єктів до комунікацій або для поліпшення умов на садових ділянках, включаючи придбання дачних будинків. Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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За інформацією Міністерства у справах ветеранів України, учасники бойових дій та військові можуть розраховувати на пільгові умови повернення коштів: повернення позики розпочинається не одразу після придбання або закінчення будівництва, а лише через п’ять років. Після цього позичальник має ще десять років на поступове погашення боргу.

Таким чином, термін повернення позики може тривати до п’ятнадцяти років із моменту завершення будівництва чи купівлі нерухомості.

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