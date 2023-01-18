Стали відомі імена загиблих в катастрофі в Броварах співробітників МНС і екіпажу

У МВС опублікували імена загиблих пілотів і пасажирів гелікоптера, що впав у Броварах.

Внаслідок авіакатастрофи в Броварах, за уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень.

На місці працюють судмедексперти, тому інформація оновлюватиметься.

Під час аварії вертольота у Броварах на борту було керівництво МВС. Повідомляється, що на борту гвинтокрила, який впав у Броварах, були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС.

Повний список загиблих в авіакатастрофі у Броварах:

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

Перший заступник міністра Євген Єнін,

Держсекретар МВС Юрій Лубкович,

Командир повітряного судна Олександр Василенко,

Пілот Костянтин Коваленко,

Бортовий механік Іван Касьянов,

Тетяна Шутяк, помічниця голови МВС,

Михайло Павлушко, керівник охорони міністра,

Микола Анацький, фотограф.

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, про причини авіакатастрофи в Броварах поки що говорити рано.

"Комісія буде розслідувати причини. Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Думаю, буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять причини того, що відбулося, та які фактори впливали на те, що вертоліт впав", – сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Раніше в коментарі телеканалу "Апостроф" Ігнат повідомив, що вертоліт належав ДСНС і виконував свої завдання.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив в ефірі телемарафону що керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок.

Свідків падіння гелікоптера в Броварах просять оперативно звернутися в поліцію, це допоможе в з‘ясуванні обставин трагедії, написав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, 18 січня в Броварах поблизу дитячого садка впав гвинтокрил. Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. На борту було 9 людей, всі вони загинули. Інші 9 загиблих – діти та дорослі, що знаходилися у дитсадку.

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