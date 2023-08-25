Стали відомі результати атаки безпілотників по Криму: удар завдано по базі росіян у Перевальному

У Криму вночі 25 серпня пролунала серія вибухів. Міноборони рф заявило про "збиття" 40 дронів над півостровом.

Як повідомили UAportal джерела в СБУ, нічна атака на Крим стала результатом спільної спецоперації військової контррозвідки Служби безпеки та Збройних Сил України.

Завдяки успішно проведеній спецоперації було атаковано базу російських окупантів у Перевальному. А саме – 126 бригаду Чорноморського флоту рф.

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Як повідомляють наші джерела, по окупантах успішно відпрацювали безпілотники. Їх точну кількість не називають, але відзначають, що це була група дронів.

"Наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян. Було уражено й місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка. Окупанти виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації СБУ та ЗСУ. Нашим безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога", – повідомило джерело.

У СБУ тим часом прогнозують ще більше "сюрпризів" для окупантів у майбутньому.

Тим часом кримські пабліки повідомляють, що у Перевальному після "прильотів" серед російських солдатів 3 загиблих та дуже багато поранених, "яких привезли до сімферопольського шпиталю на вул. Горького".

Джерела зі шпиталю повідомили, що до них поступили 2 загиблих та 7 поранених росіян зі 126 бригади.

Як повідомлялося, вранці 25 серпня у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

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