Стало відомо, що буде з тарифами на воду з січня 2023 року

В Україні скасували підвищення тарифів на воду із 1 січня 2023 року. Проєкт постанови спрямували на доопрацювання.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), скасувала рішення щодо підвищення тарифів на водопостачання з 1 січня 2023 року на 10-30%. Про це пишуть vesti.ua.

Голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський зазначив, що при ухваленні рішення, члени комісії по-різному зрозуміли зміст постанови та "голосували за різні проєкти рішення".

"Крім того, рішення, запропоноване з голосу, суттєво відрізняється від проєктів, оприлюднених на сайті. Тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури тарифів. Тому пропоную направити проєкти рішень щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на доопрацювання", – сказав він.

Додамо, напередодні НКРЕКУ ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

Втім, наприкінці липня 2022 року був прийнятий мораторій на підвищення до кінця війни та шість місяців після її закінчення цін на деякі комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше українцям дали поради, як платити менше за воду.

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