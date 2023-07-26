Стало відомо, як зміняться пенсії в Україні у серпні

Українські пенсіонери цікавляться, чи варто очікувати підвищення пенсій у серпні. У 2023 році попри воєнний стан вже відбулось декілька підвищень.

Зокрема, у березні, квітні та липні. Пенсіонерам пояснили, що заплановані підвищення вже проведені.

У березні індексація торкнулася 10,5 млн пенсіонерів. За даними Пенсійного фонду, максимальна надбавка становила 1500 гривень, а мінімальна – 100 гривень.

З 1 квітня відбулось підвищення виплат для працюючих пенсіонерів. Втім, збільшені пенсії такі громадяни отримали лише з 1 червня.

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У липні відбулася індексація для кількох професій, а саме:

державних службовців;

вчених;

працівників органів місцевого самоврядування

Найбільшого середнього підвищення отримали особи, яким призначили пенсії згідно із Законом "Про статус народного депутата України" — у 659 осіб пенсії в середньому зросли на 1450,98 грн.

З 1 серпня не заплановано перерахунок пенсій.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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