Стало известно, как изменятся пенсии в Украине в августе

Украинские пенсионеры интересуются, следует ли ожидать повышения пенсий в августе. В 2023 году, несмотря на военное положение, уже произошло несколько повышений.

В частности, в марте, апреле и июле. Пенсионерам объяснили, что запланированные повышения уже проведены.

В марте индексация затронула 10,5 млн. пенсионеров. По данным Пенсионного фонда, максимальная надбавка составила 1500 гривен, а минимальная – 100 гривен.

С 1 апреля произошло повышение выплат для работающих пенсионеров. Впрочем, увеличенные пенсии такие граждане получили только с 1 июня.

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В июле прошла индексация для нескольких профессий, а именно:

государственных служащих;

ученых;

работников органов местного самоуправления

Наибольшее среднее повышение получили лица, которым назначили пенсии согласно Закону "О статусе народного депутата Украины" - у 659 человек пенсии в среднем выросли на 1450,98 грн.

С 1 августа не запланирован перерасчет пенсий.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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