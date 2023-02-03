Стало відомо, кому в лютому підвищать тарифи на комуналку

У лютому 2023 року більшість комунальних тарифів в Україні залишиться без змін. Втім, деяким українцям все ж змінять ціни на комуналку.

Йдеться про тарифи на деяких комунальних підприємствах, які можуть за допомогою місцевої влади переглядати ціни. Наприклад, таке рішення ухвалили у Бориславі Львівської області, де переглянули тарифи на холодну воду, пише OBOZREVATEL.

Зазначається, що комунальні підприємства зобов'язані заздалегідь повідомляти про перегляд цін. Тому варто хоча б раз на місяць відвідувати сайт місцевого органу самоврядування.

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"Тариф на централізоване водовідведення збільшиться для всіх споживачів на 3 грн 19 коп. та становитиме 17 грн 06 копійок", – зазначили у повідомленні Бориславської міськради.

Уточнюється, що у січні 2023 року вартість води мали переглянути по всій Україні, однак це рішення відстрочили.

Водночас вартість газу, електроенергії, опалення та гарячої води мають залишатися сталими упродовж найближчих місяців.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці починають вдаватися в питання: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи у 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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