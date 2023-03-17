Стало відомо, хто з пенсіонерів має отримувати майже 600 грн надбавки

Попри воєнний стан у березні в Україні відбулася масштабна індексація пенсійних виплат. Підвищення пенсій торкнулося 10,5 мільйона пенсіонерів.

Також вперше було проіндексовано мінімальні пенсії, які раніше підвищувалися разом із прожитковим мінімумом. Про це повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що мінімальна сума підвищення становила 100 гривень, а максимальна – 1500. У середньому українцям до пенсії додали 597,1 грн.

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Водночас середній розмір пенсії після березневої індексації складає 5219,69 гривні. За останніми даними, які оприлюднили у січні, середня пенсія для непрацюючих пенсіонерів склала 4622,59 гривні.

Таким чином гарантовану доплату майже 600 гривень отримають до пенсії українці, розмір пенсії яких відповідав середній пенсії по країні.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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