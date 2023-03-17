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Экономика

Стало известно, кто из пенсионеров должен получать почти 600 грн надбавки

Анастасия Крыщук

Стало известно, кто из пенсионеров должен получать почти 600 грн надбавки

Несмотря на военное положение, в марте в Украине произошла масштабная индексация пенсионных выплат. Повышение пенсий коснулось 10,5 миллионов пенсионеров.

Также впервые были проиндексированы минимальные пенсии, ранее повышавшиеся вместе с прожиточным минимумом. Об этом сообщает "На пенсии".

Отмечается, что минимальная сумма повышения составила 100 гривен, а максимальная – 1500. В среднем украинцам к пенсии прибавили 597,1 грн.

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В то же время, средний размер пенсии после мартовской индексации составляет 5219,69 гривны. По последним данным, обнародованным в январе, средняя пенсия для неработающих пенсионеров составила 4622,59 гривны.

Таким образом, гарантированную доплату почти 600 гривен получат к пенсии украинцы, размер пенсии которых соответствовал средней пенсии по стране.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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Экономика